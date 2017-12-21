Киев хочет зарабатывать на городских парковках 25 млн в год

"Мы надеемся, что после принятия закона о парковке доходы Киева увеличатся. Для того чтобы говорить о конкретных цифрах - нам нужно увидеть окончательную редакцию принятого закона и уже сделать соответствующие расчеты. Я думаю, что на ближайшем заседании Киевсовета, которое будет корректировать бюджет города, мы сможем внести изменения в те цифры, которые касаются парковок", - рассказал Странников.

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Он добавил, что в принятом бюджете города на 2018 год доходы от парковки запланированы на уровне около 25 млн грн.

Напомним, сегодня, 21 декабря, Верховная Рада Украины приняла закон № 5364 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств", которым изменила правила парковки и эвакуации транспортных средств.