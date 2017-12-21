Київ хоче заробляти на міських парковках 25 млн на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Після ухвалення закону “щодо реформування сфери паркування транспортних засобів”, надходження в бюджет Києва збільшаться. Про це заявив голова бюджетної комісії Київради Андрій Странніков, повідомляє кореспондент УНН.
“Ми маємо надію, що після прийняття закону про паркування доходи Києва збільшаться. Для того щоб говорити про конкретні цифри - нам потрібно побачити остаточну редакцію прийнятого закону та уже зробити відповідні розрахунки. Я думаю, що на найближчому засіданні Київради, яке буде корегувати бюджет міста, ми зможемо внести зміни в ті цифри, які стосуються паркувальної галузі”, — розповів Странніков.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Видатки та надходження бюджету Києва плануються на рівні 49 млрд гривен
Він додав, що в прийнятому бюджеті міста на 2018 рік доходи від паркування заплановані на рівні близько 25 мільйонів.
Нагадаємо, сьогодні, 21 грудня, Верховна Рада України ухвалила закон № 5364 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів”, яким змінила правила паркування та евакуації транспортних засобів.