Киев ждет от Брюсселя шагов по защите от вмешательств Москвы в выборы

"Вопрос вмешательства России в выборы в Украине на сегодня является одним из ключевых в повестке дня нашей встречи с партнерами как в ЕС, так и в США", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, об этом говорилось и во время встречи министра иностранных дел Украины Павел Климкин с высокими дипломатами в Вашингтоне на прошлой неделе, и пойдет речь в Брюсселе 18 февраля в ходе совета министров по иностранным делам ЕС.

"Об этом мы будем там говорить", - добавила она.

"Мы надеемся, что нам удастся получить четкие сигналы и услышать конкретно, к каким именно шагам может прибегнуть европейское и мировое сообщество с тем, чтобы защитить Украину от вмешательства России", - отметила Зеленко.

Она напомнила, что сегодня ситуация в мире складывается таким образом, что трудно представить избирательный процесс в любом государстве мира, где бы факты российского вмешательства не были бы подтверждены.

"Итак, мы работаем в этом направлении и надеемся, что будут конкретные результаты", - добавила она.

Напомним, на следующей неделе заседание министров иностранных дел ЕС состоится в Брюсселе, где дипломаты обсудят расширение пакета санкций против России, мобилизацию поддержки государств-членов ЕС в контексте освобождения украинских моряков и политзаключенных и ситуацию на Донбассе и в оккупированном Крыму.