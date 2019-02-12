Київ чекає від Брюсселя кроків щодо захисту від втручань Москви у вибори

“Питання втручання Росії у вибори в Україні на сьогодні є одним з ключових на порядку денному нашої зустрічі з партнерами як в ЄС, так і у США”, — сказала речниця.

За її словами, про це йшлось і під час зустрічі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з високими дипломатами у Вашингтоні минулого тижня, і йтиметься в Брюсселі 18 лютого під час ради міністрів з закордонних справ ЄС.

“Про це ми будемо там говорити”, — додала вона.

“Ми сподіваємось, що нам вдасться отримати чіткі сигнали і почути конкретно, до яких саме кроків може вдатись європейська та світова спільнота з тим, щоб захистити Україну від втручань Росії”, — зазначила Зеленко.

Вона нагадала, що на сьогодні ситуація у світі складається таким чином, що важко уявити виборчий процес в будь-якій державі світу, де б факти російського втручання не були б підтверджені.

“Отже, ми працюємо в цьому напрямку та сподіваємось, що будуть конкретні результати”, — додала вона.

Нагадаємо, наступного тижня засідання міністрів закордонних справ ЄС відбудеться в Брюсселі, де дипломати обговорять розширення пакету санкцій проти Росії, мобілізацію підтримки держав-членів ЄС у контексті звільнення українських моряків та політв‘язнів та ситуацію на Донбасі і в окупованому Криму.