"Киев-Баскет" потерпел первое поражение на этапе Кубка Европы ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Вице-чемпион Украины - "Киев-Баскет" провел гостевой поединок 5-го тура второго группового раунда Кубка Европы ФИБА, с аутсайдером квартета "К" венгерским "Кёрменде", передает УНН.
Киевляне половины игры пропустили сразу 60 очков, набрав всего 32 Причем столичная команда проиграла первую четверть в 20 баллов (13:33).
Только четвертую 10-минутку подопечные Багатскиса забрала в свой актив (22:13), но итоговый результат в пользу "Кёрменде" - 96:74.
Таким образом, "Киев-Баскет" потерпел первое поражение во втором групповом раунде Кубка Европы, после 4 подряд побед.
Статистика украинской команды: Коренюк - 21 пункт 9 пд, Павлов 12 и 8 пд, Кондраков 11.
Добавим, что судьба первого места в группе К решаться в заключительном матче между "Киев-Баскет" и "Вентспилсом", который пройдет в столичном "Дворце спорта" 5 февраля.