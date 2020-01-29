"Киев-Баскет" потерпел первое поражение на этапе Кубка Европы ФИБА

Киевляне половины игры пропустили сразу 60 очков, набрав всего 32 Причем столичная команда проиграла первую четверть в 20 баллов (13:33).

Только четвертую 10-минутку подопечные Багатскиса забрала в свой актив (22:13), но итоговый результат в пользу "Кёрменде" - 96:74.

Таким образом, "Киев-Баскет" потерпел первое поражение во втором групповом раунде Кубка Европы, после 4 подряд побед.

Статистика украинской команды: Коренюк - 21 пункт 9 пд, Павлов 12 и 8 пд, Кондраков 11.

Добавим, что судьба первого места в группе К решаться в заключительном матче между "Киев-Баскет" и "Вентспилсом", который пройдет в столичном "Дворце спорта" 5 февраля.