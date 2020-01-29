"Київ-Баскет" зазнав першої поразки на етапі Кубку Європи ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Віце-чемпіон України – "Київ-Баскет" провів гостьовий поєдинок 5-го туру другого групового раунду Кубка Європи ФІБА, із аутсайдером квартету "К" угорським "Кьормендом", передає УНН.
Кияни за половину гри пропустили одразу 60 очок, набравши всього 32. Причому столична команда програла першу чверть в 20 балів (13:33).
Лише четверту 10-хвилинку підопічні Багатскіса забрала до свого активу (22:13), але підсумковий результат на користь "Кьорменда" – 96:74.
Таким чином, "Київ-Баскет" зазнав першої поразки у другому груповому раунді Кубка Європи, після 4 поспіль звитяг.
Статистика української команди: Коренюк – 21 пункт, 9 пд, Павлов 12 і 8 пд, Кондраков 11.
Додамо, що доля першого місця у групі К вирішуватиметься у заключному матчі між "Київ-Баскетом" та "Вентспілсом", який пройде у столичному "Палаці спорту" 5 лютого.