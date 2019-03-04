Киевлянка, которая оставила младенца в заброшенном доме, работает в детском саду
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. На выходных в Киеве задержали 35-летнюю женщину по подозрению в том, что она покинула свою новорожденную дочь в заброшенном доме. УНН в правоохранительных органах рассказали детали преступления.
Женщина, 1983 года рождения, работает поваром в одном из детсадов в Голосеевском районе столицы. Ребенка, вероятно, она родила в общежитии в котором живет. По словам самой задержанной, ребенок родился мертвым, поэтому женщина решила оставить тело младенца в заброшенном доме.
Напомним, на выходных, полицейские после получения информации о том, что женщина недавно была беременна и родила, но ребенка рядом с ней нет, провели проверку. Тело мертвой новорожденной девочки обнаружили в заброшенном доме. Вскоре задержали и мать.
Для установления причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Следственным отделом начато уголовное производство по статье 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.