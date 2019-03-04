Киянка, яка залишила немовля у закинутому будинку, працює в дитсадку

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КИЇВ. 4 березня. УНН. На вихідних у Києві затримали 35-річну жінку за підозрою у тому, що вона покинула свою новонароджену доньку у закинутому будинку. УНН у правоохоронних органах розповіли деталі злочину.

Жінка, 1983 року народження, працює кухарем в одному з дитсадків в Голосіївському районі столиці. Дитину, ймовірно, вона народила у гуртожитку в якому мешкає. За словами самої затриманої, дитина народилася мертвою, саме тому жінка вирішила залишити тіло немовляти у покинутому будинку.

Нагадаємо, на вихідних, поліцейські після отримання інформації про те, що жінка нещодавно була вагітна і народила, але дитини поряд з нею немає, провели перевірку. Тіло мертвої новонародженої дівчинки виявили у закинутому будинку. Незабаром затримали й матір.

Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за статтею 117 (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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