Киевлянина, который с ножом и молотком преследовал несовершеннолетних девочек, арестовали

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Суд арестовал мужчину, который с ножом и молотком преследовал детей на Соломенке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

“Соломенский райсуд столицы по ходатайству Киевской местной прокуратуры № 9 избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей для 37-летнего киевлянина, который находясь на территории Соломенского района, с молотком и ножом преследовал четырех малолетних детей”, — говорится в сообщении.

Происшествие произошло 14 октября 2018 года около 15:00 на ул. Искровской. Мужчина с ножом и молотком начал бегать за детьми, которые играли во дворе. Испуганная детвора обратилась за помощью к прохожим, которые и вызвали милицию.

Злоумышленник был задержан неподалеку от места преступления. Во время поверхностного осмотра у него был обнаружен и изъят нож, молоток, скотч и веревку.

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Сейчас киевлянину сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Его ход находится на контроле руководства Киевской местной прокуратуры № 9.

Напомним, 21 апреля 2018 года в Киеве злоумышленник в маске Человека-паука ограбил кредитное учреждение. 13 июля Киевская местная прокуратура № 5 сообщила о подозрении 35-летнему жителю столицы по факту совершения разбойных нападений, сопряженных с угрозой применения насилия.

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