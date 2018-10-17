Киянина, який з ножем і молотком переслідував неповнолітніх дівчат, заарештовано

“Солом’янський райсуд столиці за клопотанням Київської місцевої прокуратури № 9 обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 37-річного киянина, який перебуваючи на території Солом’янського району, з молотком та ножем переслідував чотирьох малолітніх дітей”, — йдеться у повідомленні.

Подія сталася 14 жовтня 2018 року близько 15:00 на вул. Іскрівській. Чоловік з ножем та молотком почав бігати за дітьми, які гралися у дворі. Перелякана дітвора звернулася за допомогою до перехожих, які й викликали правоохоронців.

Зловмисника було затримано неподалік від місця скоєння злочину. Під час поверхневого огляду у нього виявлено та вилучено ніж, молоток, скоч та мотузку.

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Наразі киянину повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї чи іншого предмету, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

За вчинене йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

На даний час досудове розслідування триває. Його хід перебуває на контролі керівництва Київської місцевої прокуратури № 9.

Нагадаємо, 21 квітня 2018 року у Києві зловмисник в масці Людини-павука пограбував кредитну установу. 13 липня Київська місцева прокуратура № 5 повідомила про підозру 35-річному мешканцю столиці за фактом вчинення розбійних нападів, поєднаних із погрозою застосування насильства.