Киевлянин выиграл полмиллиона гривен в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Житель Киева выиграл 500 тыс. грн в постоянном конкурсе лотереи "Лото-Забава" - "Богатые и знаменитые". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Имя победителя - Юрий Николенко. Он не первый раз играет в "Лото-Забава" и всегда покупает не менее 10 лотерейных билетов на тираж.
В это воскресенье Николенко одержал победу, сидя в красном ряду на 5 месте.
Эта лотерейная победа - вторая на счету киевлянина. Два года назад он выиграл автомобиль в конкурсе лотереи "Лото-Забава" - "Охота за деньгами". Тогда Николенко взял деньги вместо иномарки. Говорит, что 400 тыс. грн пригодились его семьи.
Планы на текущий денежный приз у киевлянина уже нет. Он мечтает поехать вместе с женой в Европу, посетить Нидерланды и Швецию.
Всем желающим выиграть в лотерею советует "хранить деньги в билетах "Лото-Забава".
Напомним, 5 мая в Хмельницком выиграно миллион в лотерею.