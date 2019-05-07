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Киянин виграв півмільйона гривень у лотерею

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Житель Києва виграв 500 тис. грн у постійному конкурсі лотереї “Лото-Забава” — “Багаті та відомі”. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Ім’я переможця — Юрій Ніколенко. Він не вперше грає у “Лото-Забава” і завжди купує щонайменше 10 лотерейних білетів на тираж.

Цієї неділі Ніколенко здобув перемогу, сидячи у червоному ряді на 5 місці.

Ця лотерейна перемога — друга на рахунку киянина. Два роки тому він виграв автомобіль у конкурсі лотереї “Лото-Забава” — “Полювання за грошима”. Тоді Ніколенко взяв гроші замість іномарки. Каже, що 400 тис. грн стали в нагоді його сім’ї.

Плани на поточний грошовий приз киянин уже має. Він мріє поїхати разом із дружиною до Європи, відвідати Нідерланди та Швецію.

Усім охочим виграти в лотерею радить “зберігати гроші в білетах “Лото-Забава”.

Нагадаємо, 5 травня у Хмельницькому виграно мільйон у лотерею.

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