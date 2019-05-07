Киянин виграв півмільйона гривень у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Житель Києва виграв 500 тис. грн у постійному конкурсі лотереї “Лото-Забава” — “Багаті та відомі”. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Ім’я переможця — Юрій Ніколенко. Він не вперше грає у “Лото-Забава” і завжди купує щонайменше 10 лотерейних білетів на тираж.
Цієї неділі Ніколенко здобув перемогу, сидячи у червоному ряді на 5 місці.
Ця лотерейна перемога — друга на рахунку киянина. Два роки тому він виграв автомобіль у конкурсі лотереї “Лото-Забава” — “Полювання за грошима”. Тоді Ніколенко взяв гроші замість іномарки. Каже, що 400 тис. грн стали в нагоді його сім’ї.
Плани на поточний грошовий приз киянин уже має. Він мріє поїхати разом із дружиною до Європи, відвідати Нідерланди та Швецію.
Усім охочим виграти в лотерею радить “зберігати гроші в білетах “Лото-Забава”.
Нагадаємо, 5 травня у Хмельницькому виграно мільйон у лотерею.