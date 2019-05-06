У Хмельницькому виграно мільйон у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У неділю, 5 травня, гравець державної лотереї "Лото-Забава" виграв один мільйон гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.
Номер виграшного білета - 0106410. Щасливчик придбав його у місті Хмельницький, на точці продажу лотерейних білетів, що розташована у магазині за адресою: вул. Курчатова, 90.
"Переможець став 328-м щасливчиком на лічильнику "Фабрики мільйонерів" і вже шістнадцятим у цьому році", - розповіли у "М.С.Л.".
Оператор державних лотерей "М.С.Л." привітав переможця та запросив його приєднатися до "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.", а також скористатися VIP-програмою — "Два дні з життя мільйонера", розрахованої на двох осіб.
Як нагадали в "М.С.Л.", цією пропозицією вже скористалася переможниця 1019-го тиражу "Лото-Забава" Світлана Громова разом зі своїм чоловіком Миколаєм. Пара завітала до столиці та провела незабутні вихідні протягом 13-14 квітня.