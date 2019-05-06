В Хмельницком выигран миллион в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В воскресенье, 5 мая, игрок государственной лотереи "Лото-Забава" выиграл один миллион гривен. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Номер выигрышного билета - 0106410. Счастливчик приобрел его в городе Хмельницкий, на точке продажи лотерейных билетов, расположенной в магазине по адресу: ул. Курчатова, 90.
"Победитель стал 328-м счастливчиком на счетчике "Фабрики миллионеров" и уже шестнадцатым в этом году", - рассказали в "М.С.Л.".
Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравил победителя и пригласил его присоединиться к "КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л.", а также воспользоваться VIP-программой - "Два дня из жизни миллионера", рассчитанной на двух человек.
Как напомнили в "М.С.Л.", этим предложением уже воспользовались победительница 1019-го тиража "Лото-Забава" Светлана Громова вместе со своим мужем Николаем. Пара посетила столицы и провела незабываемые выходные в течение 13-14 апреля.