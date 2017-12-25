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Киевлянин, убегая от вооруженного соседа, прыгнул с 7 этажа и выжил

Киев • УНН

 • 17747 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Деснянском районе Киева мужчина, убегая от вооруженного ножом соседа, находился в состоянии алкогольного опьянения, прыгнул с 7-го этажа и выжил благодаря снежному заносу под домом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.

Киевлянин, убегая от вооруженного соседа, прыгнул с 7 этажа и выжил

"Предварительно установлено, что в течение ночи соседи распивали спиртное. Впоследствии между ними возник конфликт, который перерос в драку. Один из мужчин схватил нож, набросился с ним на оппонента и успел ударить в шею. Спасаясь от преследователя, потерпевший выпрыгнул из окна на седьмом этаже, а его обидчик лег спать", - отметил начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Роман Трьомсин.

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Отмечается, что человек, который прыгал из окна, попал ровно в сугроб у парадного, а когда пришел в себя, попросил консьержа вызвать медиков. После первой помощи был госпитализирован в стационар.

Нападающего же полицейские обнаружили по месту жительства, где он спал после ночных событий. Он был задержан в порядке ст. 208 УПК.

"Начали уголовное производство по части первой статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до восьми лет лишения. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавил Роман Трьомсин.

Украинские Национальные Новости

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