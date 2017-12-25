Киянин, тікаючи від озброєного сусіда, стрибнув з 7 поверху і вижив
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Деснянському районі Києва чоловік, тікаючи від озброєного ножем сусіда, що знаходився в стані алкогольного сп’яніння, стрибнув з 7-го поверху і вижив завдяки сніговому замету під будинком. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.
“Попередньо встановили, що протягом ночі сусіди розпивали спиртне. Згодом між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Один із чоловіків схопив ножа, накинувся із ним на опонента та встиг вдарити у шию. Рятуючись від переслідувача, потерпілий вистрибнув із вікна на сьомому поверсі, а його кривдник ліг спати”, — відзначив начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Роман Трьомсин.
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Зазначається, що чоловік, який стрибав з вікна, потрапив рівно в замет біля парадного, а коли прийшов до тями, попросив консьєржа викликати медиків. Після першої допомоги його госпіталізували в стаціонар.
Нападника ж поліцейські виявили за місцем проживання, де він спав після нічних подій. Його було затримано в порядку ст. 208 КПК.
“Розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, яка передбачає до восьми років позбавлення. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу”, — додав Роман Трьомсин.