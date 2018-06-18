Киевлянин Стаховский вырвал победу на старте теннисных соревнований в Илкли
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Вторая ракетка страны Сергей Стаховский получил супертяжелый победу в начале выступил в одиночном разряде челленджера в Илкли (Великобритания), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Наш земляк одержал важную, однако и очень трудную победу на старте травяного челленеджеру с призовым фондом 127 тыс. евро. В первом круге он преодолел сопротивление британца Лима Броди — 1:6, 7:6 (7:2), 6:2.
Во втором сете Стаховский уступал с брейком — 4:5, однако сравнял счет. Далее вышел на — 6:5, однако получил партию только на тай-брейке — 7:6 (7:2). А вот в решающей теннисист уже полностью доминировал над хозяином турнира — 6:2.
Напомним, что на прошлой неделе киевлянин доходил до четвертьфинала одиночного и парного разряда в Ноттингеме, но не сумел пройти дальше.