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Киевлянин Стаховский вырвал победу на старте теннисных соревнований в Илкли

Киевлянин Стаховский вырвал победу на старте теннисных соревнований в Илкли

Киев  •  УНН

 • 7653 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Вторая ракетка страны Сергей Стаховский получил супертяжелый победу в начале выступил в одиночном разряде челленджера в Илкли (Великобритания), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Наш земляк одержал важную, однако и очень трудную победу на старте травяного челленеджеру с призовым фондом 127 тыс. евро. В первом круге он преодолел сопротивление британца Лима Броди — 1:6, 7:6 (7:2), 6:2.

Во втором сете Стаховский уступал с брейком — 4:5, однако сравнял счет. Далее вышел на — 6:5, однако получил партию только на тай-брейке — 7:6 (7:2). А вот в решающей теннисист уже полностью доминировал над хозяином турнира — 6:2.

Напомним, что на прошлой неделе киевлянин доходил до четвертьфинала одиночного и парного разряда в Ноттингеме, но не сумел пройти дальше.

Украинские Национальные Новости

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