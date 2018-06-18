Киянин Стаховський вирвав перемогу на старті тенісних змагань в Ілклі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Друга ракетка країни Сергій Стаховський здобув надважку перемогу на початку виступив в одиночному розряді челленджеру в Ілклі (Велика Британія), повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Наш земляк здобув важливу, однак і дуже важку перемогу на старті трав’яного челленеджеру з призовим фондом 127 тис. євро. В першому колі він подолав спротив британця Ліма Броді — 1:6, 7:6 (7:2), 6:2.
В другому сеті Стаховський поступався з брейком — 4:5, проте зрівняв рахунок. Далі вийшов на — 6:5, однак виборов партію лише на тай-брейку — 7:6 (7:2). А от у вирішальній тенісист вже повністю домінував над господарем турніру — 6:2.
Нагадаємо, що на минулому тижні киянин доходив до чвертьфіналу одиночного та парного розряду в Ноттінгемі, але не зумів пройти далі.