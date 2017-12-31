Киевлянин пытался ввезти на Закарпатье килограмм марихуаны под видом кофе

"У полицейских вызвало подозрение поведение киевлянина 1996 года рождения, поэтому было принято решение обыскать транспортное средство молодого человека. В итоге в сумке были обнаружены баночки из-под кофе, в которые молодой человек упаковал около килограмма вещества серо-зеленого цвета растительного происхождения. Вещество направили на экспертизу, но по предварительным выводам - это марихуана", - рассказала УНН Щеголева.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 309 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления.