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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Киевлянин пытался ввезти на Закарпатье килограмм марихуаны под видом кофе

Киев • УНН

 • 15177 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Вчера вечером, 30 декабря, на стационарном посту "Нижние Ворота" полицейские совместно с пограничниками обнаружили у 21-летнего жителя Киева килограмм наркотического вещества, которое мужчина пытался ввезти на территорию Закарпатья под видом кофе. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

Киевлянин пытался ввезти на Закарпатье килограмм марихуаны под видом кофе

"У полицейских вызвало подозрение поведение киевлянина 1996 года рождения, поэтому было принято решение обыскать транспортное средство молодого человека. В итоге в сумке были обнаружены баночки из-под кофе, в которые молодой человек упаковал около килограмма вещества серо-зеленого цвета растительного происхождения. Вещество направили на экспертизу, но по предварительным выводам - это марихуана", - рассказала УНН Щеголева.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 309 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления.

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