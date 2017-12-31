Киянин намагався ввезти на Закарпаття кілограм марихуани під виглядом кави
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Учора ввечері, 30 грудня, на стаціонарному посту “Нижні Ворота” поліцейські спільно з прикордонниками виявили у 21-річного мешканця Києва кілограм наркотичної речовини, які чоловік намагався ввезти на територію Закарпаття під виглядом кави. Про це УНН повідомила речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.
“У поліцейських викликала підозру поведінка киянина 1996 року народження, тому було прийнято рішення обшукати транспортний засіб молодого чоловіка. У підсумку в сумці були виявлені баночки з-під кави, у які молодик запакував близько кілограма речовини сіро-зеленого кольору рослинного походження. Речовину направили на експертизу, але за попередніми висновками — це марихуана”, — розповіла УНН Щоголева.
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Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Наразі тривають заходи по з’ясуванню усіх обставин злочину.