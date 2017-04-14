Киевляне призвали не переименовывать проспект Победы

"Вот и добрались до проспекта Победы. Решили под красивым предлогом вернуться к историческому названию. Нет, здесь другая причина. Сейчас направление на Брест идет по Варшавской трассе и это не адекватное будет название. Предлагаю оставить нынешнее название без изменений - проспект Победы", - говорится в тексте петиции.

Автором петиции выступил Юрий Василюк.

Сейчас собрано 178 подписей из 10 тыс. необходимых. Для сбора подписей осталось 86 дней.

Как сообщал УНН, в Киевском городском совете зарегистрирован проект решения о переименовании проспекта Победы на Брест-Литовский проспект.