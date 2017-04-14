Киевляне призвали не переименовывать проспект Победы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. На сайте Киевского городского совета зарегистрировано электронную петицию с призывом не переименовывать проспект Победы на Брест-Литовский проспект, передает УНН.
"Вот и добрались до проспекта Победы. Решили под красивым предлогом вернуться к историческому названию. Нет, здесь другая причина. Сейчас направление на Брест идет по Варшавской трассе и это не адекватное будет название. Предлагаю оставить нынешнее название без изменений - проспект Победы", - говорится в тексте петиции.
Автором петиции выступил Юрий Василюк.
Сейчас собрано 178 подписей из 10 тыс. необходимых. Для сбора подписей осталось 86 дней.
Как сообщал УНН, в Киевском городском совете зарегистрирован проект решения о переименовании проспекта Победы на Брест-Литовский проспект.