Кияни закликали не перейменовувати проспект Перемоги

“Ось і дісталися до проспекту Перемоги. Вирішили під красивим приводом повернутися до історичної назви. Ні, тут інша причина. Зараз напрямок на Брест йде по Варшавській трасі і це не адекватна буде назва. Пропоную залишити нинішню назву без змін — проспект Перемоги”, — йдеться в тексті петиції.

Автором петиції виступив Юрій Василюк.

Наразі зібрано 178 підписів з 10 тис. необхідних. Для збору підписів залишилося 86 днів.

Як повідомляв УНН, у Київській міській раді зареєстрований проект рішення про перейменування проспекту Перемоги на Брест-Литовський проспект.