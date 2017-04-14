Кияни закликали не перейменовувати проспект Перемоги
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На сайті Київської міської ради зареєстровано електронну петицію із закликом не перейменовувати проспект Перемоги на Брест-Литовський проспект, передає УНН.
“Ось і дісталися до проспекту Перемоги. Вирішили під красивим приводом повернутися до історичної назви. Ні, тут інша причина. Зараз напрямок на Брест йде по Варшавській трасі і це не адекватна буде назва. Пропоную залишити нинішню назву без змін — проспект Перемоги”, — йдеться в тексті петиції.
Автором петиції виступив Юрій Василюк.
Наразі зібрано 178 підписів з 10 тис. необхідних. Для збору підписів залишилося 86 днів.
Як повідомляв УНН, у Київській міській раді зареєстрований проект рішення про перейменування проспекту Перемоги на Брест-Литовський проспект.