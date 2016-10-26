Киевляне подали на получение инвестиций из бюджета участия более сотни проектов

"На сегодняшний день проект уже на стадии развития, потому что нам уже подали 115 проектов, на рассмотрении находятся 65 проектов и два уже получили положительное заключение", - сообщил Г.Плис.

Он отметил, что бюджет участия позволит минимизировать влияние чиновников на процесс распределения средств.

"Давая общине самой решать в какие проекты инвестировать и самой анализировать эти проекты, самой выбирать из них лучшие мы, как власть, имеем только одну цель: минимизировать участие чиновников в этом процессе и сместить акценты с их контролирующей функции на сервисную. То есть община подаст проекты, а нам передаст на реализацию", - сказал Г.Плис.

Напомним, в Киеве утверждено положение об общественном бюджете (бюджет участия) и его параметры. Суть бюджета участия заключается в том, что любое лицо, которое официально проживает или работает в Киеве, может зарегистрировать свой проект улучшения городской инфраструктуры. Максимальный бюджет проекта - 1 млн грн. Далее проект рассматривается специальной комиссией на предмет соответствия его наименования и идеи содержания, законодательству, реалистичности и достаточности бюджета. Комиссий в целом будет 10 - по числу районов. Каждая будет создаваться соответствующей райгосадминистрацией. Шесть членов комиссии - работники РГА, пять - представители общественности. Представленные проекты комиссии должны оценить и принять решение об их соответствии требованиям с 24 по 30 октября 2016 года.

Допущенные к конкурсу проекты публикуются на сайте и размещаются для рассмотрения в пунктах сопровождения. После публикации проекта начинается процесс голосования - также в бумажной и электронной форме.

После завершения конечного срока электронная система автоматически считает отданные голоса и формирует списки победителей. В течение 2017 года структурные подразделения КГГА должны реализовать проекты-победители и отчитаться о проделанной работе и потраченных средствах.

Напомним, бюджеты участия уже действовали в ряде украинских городов, в частности Полтаве, Ивано-Франковске, Черновцах и др. Такой бюджет является частью внедрения децентрализации, развития местного самоуправления и гражданского общества.

Как сообщал УНН, эксперт по местному самоуправлению и государственному управлению Руслан Плющ считает, что местные бюджеты в целом должны формироваться на основании программно-целевого метода.

"Программно-целевое формирование это уход от бюджетов "проедания". Нужно вкладывать в реконструкцию школ, садиков, культурных учреждений, но приоритетными должны быть программы общины. И вот здесь метод целевого бюджетирования становится при случае. Благодаря этому можно делать прогнозы в среднесрочной перспективе, оптимально распределять средства. Важным аспектом является вопрос функционирования бюджетных учреждений, которые должны перейти от простого существования к качественному предоставлению услуг", - считает эксперт.

Р.Плющ подчеркнул, что переход к программно-целевому методу формирования местных бюджетов должен быть одним из приоритетов реформы децентрализации. Кроме того, такой метод позволит усилить прозрачность использования средств.