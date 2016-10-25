Киевляне могут предложить собственный проект развития города до декабря этого года
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Киевляне могут предложить собственный проект развития города до первого декабря этого года, победителя определят голосованием среди жителей города, всего на реализацию проектов заложено 50 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Каждый киевлянин может предложить свою программу для развития города и городская власть обязана будет ее профинансировать, если программа победит в отборе. Как сообщили в мэрии программу партиципаторного бюджета (бюджета участия) продлили.
«Эти работы (предложения - ред.) еще только принимаются до 1 декабря, то есть срок их принятия продлен. По уже поданным проектам информация обрабатывается комиссиями », - сообщили в пресс-службе КГГА.
Напомним, в Киеве утверждено положение об общественном бюджет (бюджет участия) и его параметры. Суть бюджета участия заключается в том, что любое лицо, что официально проживает или работает в Киеве, может зарегистрировать свой проект улучшения городской инфраструктуры. Максимальный бюджет проекта - 1 млн грн. Далее проект рассматривается специальной комиссией на предмет соответствия его наименование и идеи содержания, законодательству, реалистичности и достаточности бюджета. Комиссий в целом будет 10 - по числу районов. Каждая будет создаваться соответствующей райгосадминистрацией. Шесть членов комиссии - работники РГА, пять - представители общественности. Представленные проекты комиссии должны оценить и принять решение об их соответствии требованиям с 24 по 30 октября 2016 года.
Допущенные к конкурсу проекты публикуются на сайте и размещаются для рассмотрения в пунктах сопровождения. После публикации проекта начинается процесс голосования - также в бумажной и электронной форме.
После завершения конечного срока электронная система автоматически считает отданные голоса и формирует списки победителей. В течение 2017 года структурные подразделения КГГА должны реализовать проекты-победители и отчитаться о проделанной работе и потраченных средствах.
Напомним, бюджеты участия уже действовали в ряде украинских городов, в частности Полтаве, Ивано-Франковске, Черновцах и др. Такой бюджет является частью внедрения децентрализации, развития местного самоуправления и гражданского общества.
Как сообщал УНН, эксперт по местному самоуправлению и государственного управления Руслан Плющ считает, что местные бюджеты в целом должны формироваться на основании программно-целевого метода .
"Программно-целевое формирование это уход от бюджетов" проедания ". Да, надо вкладывать в реконструкцию школ, садиков, культурных учреждений, но приоритетными должны быть программы общины. И вот здесь метод целевого бюджетирования становится при случае. Благодаря этому можно делать прогнозы в среднесрочной перспективе, оптимально распределять средства. Важным аспектом является вопрос функционирования бюджетных учреждений, которые должны перейти от простого существования к качественному предоставлению услуг ", - считает эксперт.
Р.Плющ подчеркнул, что переход до программно-целевого метода формирования местных бюджетов должен быть одним из приоритетов реформы децентрализации. Кроме того, такой метод позволит усилить прозрачность использования средств.