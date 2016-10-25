Кияни можуть запропонувати власний проект розвитку міста до грудня цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Кияни можуть запропонувати власний проект розвитку міста до першого грудня цього року, переможця визначатимуть голосуванням серед жителів міста, всього на реалізацію проектів закладено 50 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Кожен киянин може запропонувати свою програму для розвитку міста та міська влада зобов’язана буде її профінансувати, якщо програма переможе у відборі. Як повідомили у мерії програму партиципаторного бюджету (бюджету участі) продовжили.
«Ці роботи (пропозиції – ред.) ще тільки приймаються до 1 грудня, тобто термін їх прийняття подовжено. За вже поданими проектам інформація обробляється комісіями», - повідомили у прес-службі КМДА.
Нагадаємо, у Києві затверджено положення про громадський бюджет (бюджет участі) та його параметри. Суть бюджету участі полягає в тому, що будь-яка особа, яка офіційно проживає або працює у Києві, може зареєструвати власний проект покращення міської інфраструктури. Максимальний бюджет проекту – 1 млн грн. Далі проект розглядається спеціальною комісією на предмет відповідності його найменування та ідеї змісту, законодавству, реалістичності й достатності бюджету. Комісій загалом буде 10 – за кількістю районів. Кожна створюватиметься відповідною райдержадміністрацією. Шість членів комісії – працівники РДА, п’ять – представники громадськості. Подані проекти комісії мали оцінити та прийняти рішення щодо їх відповідності вимогам з 24 до 30 жовтня 2016 року.
Допущені до конкурсу проекти публікуються на сайті та розміщуються для розгляду у пунктах супроводу. Після публікації проекту розпочинається процес голосування – також у паперовій та електронній формі.
Після завершення кінцевого терміну електронна система автоматично рахує віддані голоси та формує списки переможців. Протягом 2017 року структурні підрозділи КМДА зобов’язані реалізувати проекти-переможці та відзвітуватися про виконану роботу та витрачені кошти.
Нагадаємо, бюджети участі вже діяли у ряді українських міст, зокрема Полтаві, Івано-Франківську, Чернівцях та ін. Такий бюджет є частиною впровадження децентралізації, розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства.
Як повідомляв УНН, експерт з місцевого самоврядування та державного управління Руслан Плющ вважає, що місцеві бюджети загалом мають формуватися на підставі програмно-цільового методу.
“Програмно-цільове формування це відхід від бюджетів „проїдання“. Так, треба вкладати у реконструкцію шкіл, садочки, культурних установ, але пріоритетними повинні бути програми розвитку громади. І ось тут метод цільового бюджетування стає при нагоді. Завдяки цьому можна робити прогнози у середньостроковій перспективі, оптимально розподіляти кошти. Важливим аспектом є питання функціонування бюджетних установ, які повинні перейти від простого існування до якісного надання послуг”, — вважає експерт.
Р.Плющ наголосив, що перехід до програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів повинен бути одним з пріоритетів реформи децентралізації. Крім того, такий метод дозволить посилити прозорість використання коштів.