Киевляне добавили новую майскую станцию ​​в столичном метро

"Шашлык победил! Спасибо, уважаемые пассажиры! И отдельный маленький плюсик в карму за транслитерацию для иностранных гостей. Хороших выходных!" - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН 5 мая станция метро "Левобережная" заработала в столице в обычном режиме.

Шашлыки победили!

Спасибо, уважаемые пассажиры! И отдельный маленький плюсик в карму за транслитерацию для иностранных гостей.

Хороших выходных! pic.twitter.com/levGcXQmyv