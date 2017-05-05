Киевляне добавили новую майскую станцию в столичном метро
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Киевляне добавили к карте киевского метро станцию "Шашлычная", разместив ее на красной ветке между станциями "Днепр" и "Гидропарк". Об этом говорится в сообщении в Twitter "Киевского метрополитена", передает УНН.
"Шашлык победил! Спасибо, уважаемые пассажиры! И отдельный маленький плюсик в карму за транслитерацию для иностранных гостей. Хороших выходных!" - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНН 5 мая станция метро "Левобережная" заработала в столице в обычном режиме.
Шашлыки победили!
Спасибо, уважаемые пассажиры! И отдельный маленький плюсик в карму за транслитерацию для иностранных гостей.
Хороших выходных! pic.twitter.com/levGcXQmyv