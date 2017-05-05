Кияни додали нову травневу станцію у столичному метро
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Кияни додали до карти київського метро станцію “Шашлична”, розмістивши її на червоній гілці між станціями “Дніпро” та “Гідропарк”. Про це йдеться у повідомленні в Twitter “Київського метрополітену”, передає УНН.
“Шашлики перемогли! Спасибі, шановні пасажири! І окремий маленький плюсик в карму за транслітерацію для іноземних гостей. Гарних вихідних!”, — повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, 5 травня станція метро “Лівобережна” запрацювала в столиці в звичайному режимі.
Шашлики перемогли!
Спасибі, шановні пасажири! І окремий маленький плюсик в карму за транслітерацію для іноземних гостей.
Гарних вихідних! pic.twitter.com/levGcXQmyv