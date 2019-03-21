Киевлянам предложили сделать бесплатную флюорографию

Обследование проведут в восьми районах Киева с 22 по 31 марта.

В администраций отметили, что обследование дает возможность раннего выявления заболеваний легких, включая туберкулез, а также других патологий грудной клетки.

Кроме того, при наличии таких симптомов как кашель, длящийся более двух недель, повышение температуры, потеря аппетита, снижение массы тела, усиленное потоотделение, специалисты рекомендуют обратиться к своему семейному врачу (терапевту, педиатру) и сдать мокроту на анализ методом микроскопии, чтобы исключить диагноз туберкулеза.

Напомним, аллергологи рассказали, как уберечься от аллергии в последнюю декаду марта.