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Киевлянам предложили сделать бесплатную флюорографию

Киев • УНН

 • 16771 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом киевляне смогут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

Киевлянам предложили сделать бесплатную флюорографию

Обследование проведут в восьми районах Киева с 22 по 31 марта.

В администраций отметили, что обследование дает возможность раннего выявления заболеваний легких, включая туберкулез, а также других патологий грудной клетки.

Кроме того, при наличии таких симптомов как кашель, длящийся более двух недель, повышение температуры, потеря аппетита, снижение массы тела, усиленное потоотделение, специалисты рекомендуют обратиться к своему семейному врачу (терапевту, педиатру) и сдать мокроту на анализ методом микроскопии, чтобы исключить диагноз туберкулеза.

Напомним, аллергологи рассказали, как уберечься от аллергии в последнюю декаду марта.

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