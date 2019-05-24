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Киевлянам напомнили о перекрытии улиц из-за праздничных мероприятий в столице

Киевлянам напомнили о перекрытии улиц из-за праздничных мероприятий в столице

Киев  •  УНН

 • 12337 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В связи с проведением праздничных мероприятий по случаю Дня Киева в столице перекроют ряд улиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отметили в пресс-службе, во время традиционного торжественного празднования Дня столицы и Дня Киева предусмотрено временное ограничение транспортного движения. В частности, запланировано ограничения транспортного движения:

• 25-26 мая - во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади имени Ивана Франко до перекрестка с ул. Ольгинской;
• 25 мая с 5:30 до 17:30 - во время международных соревнований по велосипедному спорту "Race Horizon Park" по маршруту: площадь Победы - ул. Победы - разворот возле станции метро "Шулявская" - ул. Победы - площадь Победы.

Перекрытия транспортного движения предусмотрено также:

25-26 мая во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади Ивана Франко до перекрестка с ул. Станиславского;

• международных соревнований по велосипедному спорту "Race Horizon Park" по маршрутам:
o 25 мая с 5:30 до 17:30 - ул. Крещатик - бульвар Тараса Шевченко;
o 26 мая с 09:30 до 16:00 - ул. Николая Гринченко - ул. Кировоградская - просп. Валерия Лобановского - ул. Андрея Головко - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр - ул. Николая Гринченко (старт-финиш у дома № 28 на ул. Соломенская)

• 26 мая с 08:00 до 15:00 во время 27-го спортивно-благотворительного "Пробега под каштанами" по маршруту: Майдан Незалежности - ул. Крещатик - ул. Большая Васильковская - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Физкультуры - НСК "Олимпийский" - ул. Эспланадная - ул. Бассейная - ул. Крещатик - Майдан Независимости.

Обращаем внимание, что 25 и 26 мая в связи с проведением международных соревнований по велосипедному спорту "Race Horizon Park" вносятся временные изменения в работу общественного транспорта.

Также общественный транспорт изменит движение 26 мая из 8:00 ориентировочно до 15:00 в связи с проведением спортивно-массового благотворительного мероприятия "Пробег под каштанами".

Кроме того, в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Киева 25 и 26 мая возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

При этом в пресс-службе напомнили, что 25 и 26 мая киевлян и гостей города ждет большая праздничная программа, которая насчитывает 26 мероприятий различной тематики. Центральным событием празднования Дня Киева станет большой концерт на Контрактовой площади легендарной группы Space Дидье Маруани в сопровождении симфонического оркестра.

Напомним, в субботу, 25 и 26 мая, возможны ограничения в работе станций столичного метро "Контрактовая площадь", "Выставочный центр", "Дворец спорта", "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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