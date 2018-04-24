Киевлянам придется больше платить за вывоз мусора
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. “Киевкоммунсервис” подал на утверждение в КГГА новые, увеличенные тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов, передает УНН со ссылкой на сообщение предприятия.
“КП ”Киевкоммунсервис“ информирует, что в связи с повышением цены на горюче-смазочные материалы и увеличением размера минимальной заработной платы, а также с целью обеспечения бесперебойного и своевременного предоставления услуг по вывозу бытовых отходов в г. Киеве, предприятием поданы на утверждение новые, увеличенные экономически обоснованные тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов в КГГА. Замечания и предложения принимаются до 30 апреля включительно”, - говорится в сообщении.
Новые тарифы для разных категорий потребителей выглядят так:
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- население — 99,70 грн с НДС за 1 кубометр;
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- бюджетные организации — 106,36 грн с НДС за 1 кубометр;
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- другие потребители — 131,63 грн с НДС за 1 кубометр.
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Напомним, в Киеве может вдвое подорожать проезд в наземном коммунальном транспорте.