Киевлянам придется больше платить за вывоз мусора

“КП ”Киевкоммунсервис“ информирует, что в связи с повышением цены на горюче-смазочные материалы и увеличением размера минимальной заработной платы, а также с целью обеспечения бесперебойного и своевременного предоставления услуг по вывозу бытовых отходов в г. Киеве, предприятием поданы на утверждение новые, увеличенные экономически обоснованные тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов в КГГА. Замечания и предложения принимаются до 30 апреля включительно”, - говорится в сообщении.

Новые тарифы для разных категорий потребителей выглядят так:



население — 99,70 грн с НДС за 1 кубометр;



бюджетные организации — 106,36 грн с НДС за 1 кубометр;



другие потребители — 131,63 грн с НДС за 1 кубометр.



Напомним, в Киеве может вдвое подорожать проезд в наземном коммунальном транспорте.