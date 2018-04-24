Киянам доведеться більше платити за вивезення сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. “Київкомунсервіс” подав на затвердження до КМДА нові, збільшені тарифи на послуги з вивезення твердих побутових та великогабаритних відходів, передає УНН з посиланням на повідомлення підприємства.
“КП „Київкомунсервіс“ інформує, що у зв’язку з підвищенням ціни на паливно-мастильні матеріали та збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, а також з метою забезпечення безперебійного та своєчасного надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Києві, підприємством подані на затвердження нові, збільшені економічно-обґрунтовані тарифи на послуги з вивезення твердих побутових та великогабаритних відходів до КМДА. Зауваження та пропозиції приймаються до 30 квітня включно”, — йдеться у повідомленні.
Нові тарифи для різних категорій споживачів виглядають так:
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- населення — 99,70 грн з ПДВ за 1 кубометр;
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- бюджетні організації — 106,36 грн з ПДВ за 1 кубометр;
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- інші споживачі — 131,63 грн з ПДВ за 1 кубометр.
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Нагадаємо, у Києві може удвічі подорожчати проїзд у наземному комунальному транспорту.