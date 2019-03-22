Киевлянам дали прогноз погоды на следующую неделю

"Завтра в Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем 4-9 ° тепла", - сообщили синоптики.

24-25 марта в регионе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза; днем 6-11 ° тепла. 26- 27 марта преимущественно без осадков, лишь днем 26 марта небольшой дождь. Температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем 6-11 ° тепла.



Как сообщал УНН, на следующей неделе ночью все еще будут наблюдаться морозы.