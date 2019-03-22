Киянам дали прогноз погоди на наступний тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Завтра у Києві мінлива хмарність. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Завтра у Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла", - повідомили синоптики.
24-25 березня у регіоні мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 6-11° тепла. 26- 27 березня переважно без опадів, лише вдень 26 березня невеликий дощ. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла.
Як повідомляв УНН, наступного тижня вночі все ще будуть спостерігатися морози.