Киевлян призвали дружить с украинским языком мотивационным роликом

"Мы - киевляне - должны говорить на украинском языке, но почему-то не все с ним дружат. Так давайте дружить с языком, потому что он привлекает с первых слов, его легко понимают и ты везде его узнаешь. Не забывайте его", - призвали в КГГА.

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Ранее министр иностранных дел Павел Климкин призвал обсудить возможное введение в Украине латиницы рядом с кирилличным алфавитом.