Киян закликали дружити з українською мотиваційним роликом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Для киян створили анімаційний ролик, який мотивує розмовляти державною мовою. Відео оприлюднене на офіційній сторінці Департамента суспільних комунікацій КМДА у Facebook, передає УНН.
“Ми — кияни — маємо говорити українською мовою, але чомусь не всі з нею дружать. То давайте дружити з мовою, бо вона приваблює з перших слів, її легко розуміють і ти всюди її впізнаєш. Не забувайте її”, — закликали в КМДА.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Маленький хлопчик з Флориди записав феєричний прогноз погоди
Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав обговорити ймовірне запровадження в Україні латиниці поряд із кириличною абеткою.