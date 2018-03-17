Киевлян предупредили о задержках с движением общественного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Маршруты общественного транспорта в столице курсируют с отклонением от графика из-за непогоды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"С начала движения на всех маршрутах наземного общественного транспорта введено оперативное положение №2 - курсирование с отклонением от графика движения до 25 минут - из-за сложных погодных условий", - сообщили в КГГА со ссылкой на данные КП "Киевпастранс".
В КГГА напомнили, что сегодня, 17 марта, в столице будет умеренный снег днем, метель, на дорогах гололед. Ветер южный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 6-8° мороза.
Напомним, 17 марта в Украине ожидаются сложные погодные условия.