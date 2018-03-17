Киевлян предупредили о задержках с движением общественного транспорта

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 9702 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 31219 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 36835 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 83208 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 83886 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102870 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109840 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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КИЕВ. 17 марта. УНН. Маршруты общественного транспорта в столице курсируют с отклонением от графика из-за непогоды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

"С начала движения на всех маршрутах наземного общественного транспорта введено оперативное положение №2 - курсирование с отклонением от графика движения до 25 минут - из-за сложных погодных условий", - сообщили в КГГА со ссылкой на данные КП "Киевпастранс".

В КГГА напомнили, что сегодня, 17 марта, в столице будет умеренный снег днем, метель, на дорогах гололед. Ветер южный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 6-8° мороза.

Напомним, 17 марта в Украине ожидаются сложные погодные условия.

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