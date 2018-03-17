Киян попередили про затримки з рухом громадського транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Маршрути громадського транспорту у столиці курсують з відхиленням від графіку через негоду. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
"З початку руху на всіх маршрутах наземного громадського транспорту введено оперативне положення №2 – курсування з відхиленням від графіку руху до 25 хвилин – через складні погодні умови", - повідомили у КМДА з посиланням на дані КП "Київпастранс".
У КМДА нагадали, що сьогодні, 17 березня, у столиці буде помірний сніг вдень, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 6-8° морозу.
Нагадаємо, 17 березня в Україні очікуються складні погодні умови.