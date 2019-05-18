Киевлян предупредили о высоком уровне пожарной опасности

Как сообщили в пресс-службе КГГА, работники КО "Киевзеленстрой" и лесная охрана на период высокой пожарной опасности выходные и праздничные дни обеспечивают круглосуточное дежурство в лесах Киева.

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Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара.