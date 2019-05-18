Киян попередили про високий рівень пожежної небезпеки

ukru
17:51 • 42964 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 91454 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 81339 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 83666 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 65120 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 95304 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149090 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166908 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154114 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 240418 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.6 м/с
69 %
756 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 44350 перегляди
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 53680 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 27816 перегляди
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

18:50 • 16435 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 22300 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 157540 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 240415 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 204905 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 189983 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 156803 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 44350 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 43757 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 61654 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 38707 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 74160 перегляди
Актуальне
Киян попередили про високий рівень пожежної небезпеки

Киян попередили про високий рівень пожежної небезпеки

Київ • УНН

 • 11701 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. У Києві 18-21 травня переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.

Як повідомили у прес-службі КМДА, працівники КО “Київзеленбуд” та лісова охорона на період високої пожежної небезпеки вихідними та святковими днями забезпечують цілодобове чергування у лісах Києва.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні оголосили штормове попередження

Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися із вогнем, особливо у лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки у разі виникнення пожежі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$83,963.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,985.38