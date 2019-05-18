Киян попередили про високий рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У Києві 18-21 травня переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі КМДА, працівники КО “Київзеленбуд” та лісова охорона на період високої пожежної небезпеки вихідними та святковими днями забезпечують цілодобове чергування у лісах Києва.
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Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися із вогнем, особливо у лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки у разі виникнення пожежі.