Киевлян предупредили о гололеде на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. По прогнозу синоптиков, на дорогах Киева в среду местами ожидается гололед. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"14 февраля в Киеве облачно, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер восточный, 5-10 м/с, температура днем - 1-3° мороза", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 февраля в Украине ожидается холодная воздушная масса. В западных, восточных, Сумской, Полтавской и Винницкой областях небольшой, в Карпатском регионе умеренный, местами сильный снег и мокрый снег, днем в Одесской области мокрый снег с дождем; на остальной территории без существенных осадков.