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Киян попередили про ожеледицю на дорогах

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. За прогнозом синоптиків, на дорогах Києва у середу місцями очікується ожеледиця. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

"14 лютого в Києві хмарно, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с, температура вдень 1-3° морозу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 лютого в Україні очікується холодна повітряна маса. У західних, східних, Сумській, Полтавській та Вінницькій областях невеликий, в Карпатському регіоні помірний, місцями сильний сніг та мокрий сніг, вдень на Одещині мокрий сніг з дощем; на решті території без істотних опадів.

Українські Національні Новини

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