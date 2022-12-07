Китайский медицинский эксперт заявила, что Covid-19 мутировал и его следует переименовать

Детали

Гу Сяохун сообщила государственной газете Beijing Daily, что китайское название коронавируса, идентифицирующее его как заболевание, вызывающее пневмонию, должно быть изменено прямо на инфекционный вирус.

Подход Китая к Covid-19, в котором особое внимание уделяется повсеместному тестированию и помещению на карантин положительных случаев в специализированных учреждениях, должен измениться с «пассивного выявления» на «активную профилактику» с восстановлением здоровья в домашних условиях в легких случаях.

Гу отметила, что возглавляемое ею подразделение инфекционных заболеваний ассоциации китайской медицины достигло консенсуса относительно изменения того, как они описывают вирус.

Ее замечания соответствуют недавнему смягчению тона китайских экспертов в области здравоохранения и государственных СМИ по Covid-19, тогда как власти ослабили одни из самых жестких в мире ограничений Covid-19.

В понедельник официальное информационное агентство Синьхуа сообщило в комментарии, что «самый тяжелый период прошел», сославшись на ослабление патогенности вируса и усилия по вакцинации 90 процентов населения.

Дополнение

По сообщениям Синьхуа, Китай должен оптимизировать меры по профилактике и борьбе с эпидемией в следующем году, поскольку он стремится лучше координировать политику с экономическим и социальным развитием.

Китай сосредоточится на стабилизации роста, занятости и ценах, одновременно предотвращая и устраняя основные системные риски, сообщило в среду информационное агентство Синьхуа после того, как политбюро из 24 членов под председательством главы Си Цзиньпина собралось для обсуждения экономических задач на следующий год.

Есть распространенные ожидания, что эти шаги могут предвещать более выраженный переход к нормальной жизни через три года после начала пандемии.