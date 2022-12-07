Китайский медицинский эксперт заявила, что Covid-19 мутировал и его следует переименовать

ukru
19:57 • 13473 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 22119 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
16:00 • 73446 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 127714 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 132166 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 109813 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103865 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90451 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111014 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136194 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

14 марта, 10:42 • 33322 просмотра
Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

14 марта, 10:55 • 41199 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 84586 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 37911 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 77841 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 228535 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 259058 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 197292 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 202648 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 237983 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 13497 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 84586 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 116789 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119257 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126759 просмотра
Актуальное
Китайский медицинский эксперт заявила, что Covid-19 мутировал и его следует переименовать

Китайский медицинский эксперт заявила, что Covid-19 мутировал и его следует переименовать

Киев • УНН

 • 1147256 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Китай должен сменить официальное название Covid-19, чтобы отразить мутацию вируса, а пациентам с легкими симптомами следует разрешить находиться на домашнем карантине, заявила ведущий специалист по традиционной китайской медицине. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Гу Сяохун сообщила государственной газете Beijing Daily, что китайское название коронавируса, идентифицирующее его как заболевание, вызывающее пневмонию, должно быть изменено прямо на инфекционный вирус.

Подход Китая к Covid-19, в котором особое внимание уделяется повсеместному тестированию и помещению на карантин положительных случаев в специализированных учреждениях, должен измениться с «пассивного выявления» на «активную профилактику» с восстановлением здоровья в домашних условиях в легких случаях.

Гу отметила, что возглавляемое ею подразделение инфекционных заболеваний ассоциации китайской медицины достигло консенсуса относительно изменения того, как они описывают вирус.

Ее замечания соответствуют недавнему смягчению тона китайских экспертов в области здравоохранения и государственных СМИ по Covid-19, тогда как власти ослабили одни из самых жестких в мире ограничений Covid-19.

В понедельник официальное информационное агентство Синьхуа сообщило в комментарии, что «самый тяжелый период прошел», сославшись на ослабление патогенности вируса и усилия по вакцинации 90 процентов населения.

Дополнение

По сообщениям Синьхуа, Китай должен оптимизировать меры по профилактике и борьбе с эпидемией в следующем году, поскольку он стремится лучше координировать политику с экономическим и социальным развитием.

Китай сосредоточится на стабилизации роста, занятости и ценах, одновременно предотвращая и устраняя основные системные риски, сообщило в среду информационное агентство Синьхуа после того, как политбюро из 24 членов под председательством главы Си Цзиньпина собралось для обсуждения экономических задач на следующий год.

Есть распространенные ожидания, что эти шаги могут предвещать более выраженный переход к нормальной жизни через три года после начала пандемии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы