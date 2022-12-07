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Китайський медичний експерт заявила, що Covid-19 мутував і його слід перейменувати

Китайський медичний експерт заявила, що Covid-19 мутував і його слід перейменувати

Київ • УНН

 • 1147257 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Китай повинен змінити офіційну назву Covid-19, щоб відобразити мутацію вірусу, а пацієнтам з легкими симптомами слід дозволити перебувати на домашньому карантині, заявила провідний фахівець із традиційної китайської медицини. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Гу Сяохун повідомила державній газеті Beijing Daily, що китайська назва коронавірусу, яка ідентифікує його як захворювання, що викликає пневмонію, має бути змінена просто на інфекційний вірус.

Підхід Китаю до Covid-19, у якому особлива увага приділяється повсюдному тестуванню та поміщенню до карантину позитивних випадків у спеціалізованих установах, має змінитися з «пасивного виявлення» на «активну профілактику» з відновленням здоров'я в домашніх умовах у легких випадках.

Гу зазначила, що підрозділ інфекційних захворювань асоціації китайської медицини, який вона очолює, досяг консенсусу щодо зміни того, як вони описують вірус.

Її зауваження відповідають нещодавньому пом'якшенню тону китайських експертів у галузі охорони здоров'я та державних ЗМІ щодо Covid-19, тоді як влада послабила одні із найжорсткіших у світі обмежень Covid-19.

У понеділок офіційне інформаційне агентство Сіньхуа повідомило в коментарі, що «найважчий період минув», пославшись на ослаблення патогенності вірусу та зусилля щодо вакцинації 90 відсотків населення.

Доповнення

За повідомлення Сіньхуа, Китай має оптимізувати заходи щодо профілактики та боротьби з епідемією наступного року, оскільки він прагне краще координувати політику з економічним та соціальним розвитком.

Китай зосередиться на стабілізації зростання, зайнятості та цінах, одночасно запобігаючи та усуваючи основні системні ризики, повідомило у середу інформаційне агентство Сіньхуа після того, як політбюро з 24 членів під головуванням голови Сі Цзіньпіна зібралося для обговорення економічних завдань на наступний рік.

Є поширені очікування, що ці кроки можуть передвіщати більш виражений перехід до нормального життя через три роки після початку пандемії.

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