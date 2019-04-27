Китайский лидер поздравил Зеленского с победой на выборах

В поздравительной телеграмме, направленной Зеленскому в среду, 24 апреля, Си Цзиньпин отметил "успехи в развитии двусторонних отношений между странами с момента установления дипломатических связей".

Председатель КНР также обратил особое внимание на важность укрепления связей с Украиной и заявил, что Пекин готов работать с Киевом для того, чтобы поднять на более высокий уровень взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов двух стран.

В частности, сообщается, что 22 апреля официальный представитель МИД КНР Ген Шуан, комментируя итоги президентских выборов в Украине, заявил, что Китай уважает выбор украинцев и намерен продолжать выстраивать с ней отношения для реализации проектов по целому ряду направлений.

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Напомним, ряд других мировых лидеров поздравили Зеленского с победой на выборах. В частности, среди них - лидеры США, Франции и Германии.