Китайский лидер поздравил Зеленского с победой на выборах

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 103707 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108008 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 110755 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 111846 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 138761 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114547 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139695 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144917 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130320 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130360 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Китайский лидер поздравил Зеленского с победой на выборах

Китайский лидер поздравил Зеленского с победой на выборах

Киев  •  УНН

 • 13334 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост Президента Украины. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа", передает УНН.

В поздравительной телеграмме, направленной Зеленскому в среду, 24 апреля, Си Цзиньпин отметил "успехи в развитии двусторонних отношений между странами с момента установления дипломатических связей".

Председатель КНР также обратил особое внимание на важность укрепления связей с Украиной и заявил, что Пекин готов работать с Киевом для того, чтобы поднять на более высокий уровень взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов двух стран.

В частности, сообщается, что 22 апреля официальный представитель МИД КНР Ген Шуан, комментируя итоги президентских выборов в Украине, заявил, что Китай уважает выбор украинцев и намерен продолжать выстраивать с ней отношения для реализации проектов по целому ряду направлений.

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Напомним, ряд других мировых лидеров поздравили Зеленского с победой на выборах. В частности, среди них - лидеры США, Франции и Германии.

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