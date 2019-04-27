Китайський лідер привітав Зеленського з перемогою на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Голова КНР Сі Цзіньпін привітав Володимира Зеленського з обранням на пост Президента України. Про це в суботу повідомило агентство "Сіньхуа", передає УНН.
У вітальній телеграмі, направленій Зеленському у середу, 24 квітня, Сі Цзіньпін відмітив "успіхи в розвитку двосторонніх відносин між країнами з моменту встановлення дипломатичних зв'язків".
Голова КНР також звернув особливу увагу на важливість зміцнення зв'язків з Україною та заявив, що Пекін готовий працювати з Києвом для того, щоб підняти на більш високий рівень взаємовигідне співробітництво в інтересах народів двох країн.
Зокрема, повідомляється, що 22 квітня офіційний представник МЗС КНР Ген Шуан, коментуючи підсумки президентських виборів в Україні, заявив, що Китай поважає вибір українців і має намір продовжувати вибудовувати з нею стосунки для реалізації проектів з цілого ряду напрямків.
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Нагадаємо, низка інших світових лідерів привітали Зеленського з перемогою на виборах. Зокрема, серед них - лідери США, Франції та Німеччини.