Китайский клуб начал строительство стадиона на сто тысяч зрителей

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 24144 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 72369 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100565 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126970 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127933 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170550 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121416 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 156170 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104912 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Китайский клуб начал строительство стадиона на сто тысяч зрителей

Китайский клуб начал строительство стадиона на сто тысяч зрителей

Киев  •  УНН

 • 13606 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Ведущий футбольный клуб Китая "Гуанчжоу Эвергранд" начал строительство стадиона, который будет вмещать сто тысяч болельщиков, передает УНН со ссылкой на Sky Sports.

Новый стадион "Евергранд" был спроектирован на 100 тыс. мест и 168 VIP-боксов. Открытие стадиона должно состояться до конца 2022 года.

Стадион в форме цветка лотоса - последняя работа шанхайского дизайнера Хасана Сайеда, основанная на начальной концепции главы группы "Евергранд" Сюй Цзяинь.

Отмечено, что в проект будет инвестировано 12 млрд юаней (1,36 млрд фунтов стерлингов).

Примечательно, что вместить больше могут только стадион в Пхеньяне, КНДР (114 тыс. человек), стадион в Далласе, США (105 тыс.) и в Мельбурне, Австралия (100024).

Также добавим, восьмикратный победитель чемпионата Китая ФК "Гуанчжошу" - единственный китайский клуб, который дважды выиграл Лигу чемпионов "AFC" (Азиатская футбольная конфедерация).

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