Китайский клуб начал строительство стадиона на сто тысяч зрителей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Ведущий футбольный клуб Китая "Гуанчжоу Эвергранд" начал строительство стадиона, который будет вмещать сто тысяч болельщиков, передает УНН со ссылкой на Sky Sports.
Новый стадион "Евергранд" был спроектирован на 100 тыс. мест и 168 VIP-боксов. Открытие стадиона должно состояться до конца 2022 года.
Стадион в форме цветка лотоса - последняя работа шанхайского дизайнера Хасана Сайеда, основанная на начальной концепции главы группы "Евергранд" Сюй Цзяинь.
Отмечено, что в проект будет инвестировано 12 млрд юаней (1,36 млрд фунтов стерлингов).
Примечательно, что вместить больше могут только стадион в Пхеньяне, КНДР (114 тыс. человек), стадион в Далласе, США (105 тыс.) и в Мельбурне, Австралия (100024).
Также добавим, восьмикратный победитель чемпионата Китая ФК "Гуанчжошу" - единственный китайский клуб, который дважды выиграл Лигу чемпионов "AFC" (Азиатская футбольная конфедерация).