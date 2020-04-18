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Китайський клуб почав будівництво стадіону на сто тисяч глядачів

Китайський клуб почав будівництво стадіону на сто тисяч глядачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Провідний футбольний клуб Китаю "Гуанчжоу Евергранд" розпочав будівництво стадіону, який вміщатиме сто тисяч уболівальників, передає УНН з посиланням на Sky Sports.

Новий стадіон "Евергранд" був спроектований на 100 тис. місць і 168 VIP-боксів. Відкриття стадіону має пройти до кінця 2022 року.

Стадіон у формі квітки лотоса - остання робота шанхайського дизайнера Хасана Сайєда, заснована на початковій концепції голови групи "Евергранд" Сюй Цзяінь.

Зазначено, що в проект буде інвестовано 12 млрд. юанів (1,36 млрд. фунтів стерлінгів).

Примітно, що містити більше можуть тільки Стадіон Пхеньяні, КНДР (114 тис. осіб), стадіон в Даласі (105 тис.) і в Мельбурні (100 024).

Також додамо, восьмикратний переможець чемпіонату Китаю ФК "Гуанчжошу" - єдиний китайський клуб, який двічі виграв Лігу чемпіонів "AFC" (Азіатська футбольна конфедерація).

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