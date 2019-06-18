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Китайский гид вместо туров в Чернобыль возил людей в Челябинск

Киев • УНН

 • 20412 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Руководитель китайской турфирмы вместо обещанной зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возил туристов в российский Челябинск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал "ВКурсе".

Китайский гид вместо туров в Чернобыль возил людей в Челябинск

"Руководитель китайской турфирмы Ляо Гаоминг должен был возить туристов в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, а вместо этого показывал им Челябинск", - говорится в сообщении.

Гид объяснил гостям уральского города, что Чернобыль и Припять смогли устранить часть катастрофы после взрыва, поэтому город снова заселен и может функционировать. Однако полностью ликвидировать последствия аварии не удалось, поэтому радиация на счетчике Гейгера в некоторых местах Челябинска была близка к тем, что в украинском городе. Поэтому туристы верили, что находятся в Чернобыле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За год Чернобыльскую зону отчуждения посетило 63 тысячи туристов

"Обнаружил мошенничество глава министерства энергетики Китая Ля Мингдунь. Он купил себе и своей семье путевки в Чернобыль. Чиновник уже был в этом городе в восьмидесятых годах и смог легко отличить города друг от друга", - отмечается в сообщении.

В результате, руководителя китайской турфирмы Ляо Гаоминга осудили на 10 лет трудовых лагерей.

Как сообщал УНН, Беларусь открыла для туристов Чернобыльскую зону отчуждения.

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