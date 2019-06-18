Китайський гід замість турів у Чорнобиль возив людей до Челябінська
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Керівник китайської турфірми замість обіцяної зони відчуження Чорнобильської АЕС возив туристів до російського Челябінська. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал "ВКурсе".
"Керівник китайської турфірми Ляо Гаомінг мав возити туристів в зону відчуження Чорнобильської АЕС, а замість цього показував їм Челябінськ",- йдеться в повідомленні.
Гід пояснював гостям уральського міста, що Чорнобиль і Прип'ять змогли усунути частину катастрофи після вибуху, тому місто знову заселене та може функціонувати. Проте повністю ліквідувати наслідки аварії не вдалося, тому радіація на лічильнику Гейгера в деяких місцях Челябінська була близька до тих, що в українському місті. Тому туристи вірили, що перебувають в Чорнобилі.
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"Виявив шахрайство глава міністерства енергетики Китаю Ля Мінгдунь. Він купив собі та своїй родині путівки до Чорнобиля. Чиновник вже був в цьому місті в 80-их роках і зміг легко відрізнити міста один від одного", - зазначається в повідомленні.
У результаті, керівника китайської турфірми Ляо Гаомінга засудили на 10 років трудових таборів.
Як повідомляв УНН, Білорусь відкрила для туристів Чорнобильську зону відчуження.