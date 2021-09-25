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Актуальное
Китайские ученые впервые синтезировали крахмал из углекислого газа

Китайские ученые впервые синтезировали крахмал из углекислого газа

Киев  •  УНН

 • 14885 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Китайские ученые разработали первый в мире искусственный метод синтеза крахмала из углекислого газа. Исследование, проведенное Тяньцзынским институтом промышленной биотехнологии Китайской академии наук (CAS), было опубликовано в журнале Science, передает УНН.

Детали

В качестве основного компонента пищи, крахмал обычно производится сельскохозяйственными культурами путем фотосинтеза. Для синтеза крахмала в природе необходимо около 60 метаболических реакций и сложная физиологическая регуляция.

Во всем мире было проведено множество исследований по синтезу крахмала, но раньше не было достигнуто большого прогресса.

По словам Ма Яньхэ, генеральный директор Тяньцзынского института промышленной биотехнологии, исследовательская группа разработала искусственный путь синтеза крахмала, состоящий всего из 11 основных реакций, впервые достигнув полного синтеза от углекислого газа к молекулам крахмала в лаборатории.

По словам Ма, который также является автором исследования, структура синтетического крахмала оказалась такой же, как и у натурального крахмала.

Предварительные испытания показывают, что новый метод примерно в 8,5 раз эффективнее, чем производство крахмала традиционным сельским хозяйством, исходя из скорости синтеза крахмала.

Согласно текущим результатам, годовое производство крахмала в биореакторе размером один кубический метр теоретически равно примерно 0,3 га кукурузных полей в Китае без учета затрат энергии.

По словам Ма, в ходе исследования был разработан и собран анаболический путь, который существует в природе, и его эффективность значительно выше, чем в естественных биологических процессов.

Он добавил, что это исследование обещает помочь в реализации производства крахмальных цехов и обеспечивает новый технический путь для синтеза сложных молекул из диоксида углерода.

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